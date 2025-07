Wrexham jobber med rekordovergang på 5 millioner pund for å markere tilbakekomsten til andredivisjon

HQ

Wrexham AFC, den walisiske fotballklubben som eies av Hollywood-stjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney, står foran sin første sesong i Englands andredivisjon, EFL Championship, på 43 år, etter å ha spilt i femtedivisjon for bare fem år siden. Neste år er det ventet hard konkurranse med Birmingham, som også eies av en amerikansk stjerne, NFL-legenden Tom Brady (Birmingham vant tredjedivisjon i fjor med rekordhøye 111 poeng, sammenlignet med Wrexhams 92).

For å få til dette har Wrexham AFC gjort sin dyreste signering i historien, og hentet en spiller fra Premier League for å hjelpe dem med å rykke opp: Forest O'Brien, midtbanespiller fra Nottingham Forest, som knapt fikk noen minutter i klubben og tilbrakte andre halvdel av forrige sesong på lån i Swansea.

Ifølge The Mirror har Wrexham inngått en avtale verdt £5 millioner med Nottingham Forest, noe som vil være den desidert dyreste signeringen Wrexham noensinne har gjort. Det er imidlertid fortsatt tvil om at avtalen vil gå gjennom, ettersom Wrexham vil ha store problemer med å matche O'Briens lønnskrav.

Vil Wrexham rykke opp til Premier League for fjerde år på rad neste år? Dokumentarserien Welcome to Wrexham vil fortsette å følge lagets utrolige suksess, og O' Briens rekordsignering (hvis den i det hele tatt blir noe av) vil helt sikkert bli et stort tema i de kommende sesongene...