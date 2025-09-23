WTA 1000 China Open: Toppseedede spillere i damesingle uten Sabalenka
Iga Swiatek og Coco Gauff kan møtes i finalen etter at Sabalenka trakk seg fra turneringen i Beijing.
WTA-sesongen nærmer seg slutten, med to WTA 1000 på rad i Kina. Først China Open (mellom 22. og 29. september), etterfulgt av Wuhan Open (6.-12. oktober). I motsetning til China Open for menn, som er en ATP 500-turnering, er WTAs China Open i single og double verdt 1000 WTA-poeng, og Coco Gauff, nummer tre i verden, forsvarer tittelen fra i fjor.
Verdenstoeren Iga Swiatek, som nettopp har vunnet sin 25. WTA-tittel mot Ekaterina Alexandrova i Korea Open forrige helg, er førsteseedet, så hun og Gauff vil ikke støte sammen før i en finale. Aryna Sabalenka trakk seg på grunn av skade.
Runde 128-kampene starter i morgen onsdag 24. september. Tidspunktene er fortsatt ikke fastsatt, men mange av kampene spilles midt på natten i europeisk tid.
Dette er listen over toppseedede spillere i China Open. Spanjolen Paula Badosa er nummer 18, og briten Emma Raducanu er nummer 30. Naomi Osaka er nummer 12.
- (Polen) Iga Świątek
- (USA) Coco Gauff
- (USA) Amanda Anisimova
- (Russland) Mirra Andreeva
- (USA) Jessica Pegula
- (Italia) Jasmine Paolini
- (Kina) Zheng Qinwen
- (Kasakhstan) Elena Rybakina
- (Russland) Ekaterina Alexandrova
- (Danmark) Clara Tauson