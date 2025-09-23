WTA 1000 China Open: Toppseedede spillere i damesingle uten Sabalenka

HQ

WTA-sesongen nærmer seg slutten, med to WTA 1000 på rad i Kina. Først China Open (mellom 22. og 29. september), etterfulgt av Wuhan Open (6.-12. oktober). I motsetning til China Open for menn, som er en ATP 500-turnering, er WTAs China Open i single og double verdt 1000 WTA-poeng, og Coco Gauff, nummer tre i verden, forsvarer tittelen fra i fjor.

Verdenstoeren Iga Swiatek, som nettopp har vunnet sin 25. WTA-tittel mot Ekaterina Alexandrova i Korea Open forrige helg, er førsteseedet, så hun og Gauff vil ikke støte sammen før i en finale. Aryna Sabalenka trakk seg på grunn av skade.

Runde 128-kampene starter i morgen onsdag 24. september. Tidspunktene er fortsatt ikke fastsatt, men mange av kampene spilles midt på natten i europeisk tid.

Dette er listen over toppseedede spillere i China Open. Spanjolen Paula Badosa er nummer 18, og briten Emma Raducanu er nummer 30. Naomi Osaka er nummer 12.



(Polen) Iga Świątek

(USA) Coco Gauff

(USA) Amanda Anisimova

(Russland) Mirra Andreeva

(USA) Jessica Pegula

(Italia) Jasmine Paolini

(Kina) Zheng Qinwen

(Kasakhstan) Elena Rybakina

(Russland) Ekaterina Alexandrova

(Danmark) Clara Tauson

