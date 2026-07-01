WTA-finalen 2026 vil ikke bli avholdt i Saudi-Arabia, men flyttes til Indian Wells

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WTA-finalen, sesongavslutningen på kvinnetennisturneringen, som gir 1 500 rangeringpoeng (bare bak de fire Grand Slam-turneringene), vil i år bli avholdt i California, ettersom kontrakten med det saudiarabiske tennisforbundet er avsluttet etter gjensidig avtale, etter bare to av de tre årene avtalen skulle vare.

Avtalen ble kunngjort i 2024 og skulle ha omfattet 2026-utgaven, men slik blir det ikke, etter kritikk fra mange aktive og pensjonerte spillere på grunn av landets brudd på menneskerettighetene. Ifølge kilder i WTA, via Reuters, jobber de med å finne et annet sted for finalene fra og med 2027.

I stedet vil Indian Wells (som allerede arrangerer en WTA 1 000-turnering – og også en ATP 1 000-turnering – i mars) være vertskap for WTA-finalene, og pressemeldingen fremhever «infrastruktur i verdensklasse, enestående fasiliteter for spillere og tilskuere, samt et langvarig rykte».

For å kvalifisere seg til WTA-finalen må spillerne samle så mange WTA-poeng som mulig under de 55 offisielt anerkjente turneringene, inkludert de fire Grand Slam-turneringene. De åtte beste singelspillerne og dobbelteamene kvalifiserer seg til turneringen, som i 2026 vil finne sted fra 8. til 15. november.