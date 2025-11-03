Sport
WTA-finaleseieren Coco Gauff tapte i første runde, Anisimova og Keys kjemper for å overleve i dag
WTA Finals i Riyadh med fire amerikanske spillere fortsetter i dag.
HQ
WTA Finals er i gang i Riyadh, og de første kampene i gruppespillet er spilt. Sesongavslutningen i kvinnetennis går mellom årets åtte beste spillere i to grupper på fire, der de to beste i hver gruppe går videre til semifinalen. Etter kampene forrige helg leder Aryna Sabalenka og Jessica Pegula i Steffi Graff-gruppen, og Iga Swiatek og Elena Rybakina leder i Serena Williams-gruppen.
Coco Gauff, fjorårets vinner og ti år yngre enn Pegula, måtte se seg slått av sin amerikanske landsmann Pegula i tre sett, 6-3, 6-7 (4), 6-2. Amanda Anisimova og Madison Keys, som tapte i første runde, møtes senere i dag i en duell som må vinnes hvis de ønsker å gå videre til semifinalen.
WTA Finals spilleplan for kamp 2/3 i gruppespillet
Tirsdag 3. november
- Iga Swiatek mot Elena Rybakina: 15:00 CET
- Amanda Anisimova mot Madison Keys: 16:30 CET
Onsdag 4. november
- Coco Gauff mot Jessica Paolini: 15:00 CET
- Aryna Sabalenka mot Jessica Pegula CET