WTA-finaleseieren Coco Gauff tapte i første runde, Anisimova og Keys kjemper for å overleve i dag

HQ

WTA Finals er i gang i Riyadh, og de første kampene i gruppespillet er spilt. Sesongavslutningen i kvinnetennis går mellom årets åtte beste spillere i to grupper på fire, der de to beste i hver gruppe går videre til semifinalen. Etter kampene forrige helg leder Aryna Sabalenka og Jessica Pegula i Steffi Graff-gruppen, og Iga Swiatek og Elena Rybakina leder i Serena Williams-gruppen.

Coco Gauff, fjorårets vinner og ti år yngre enn Pegula, måtte se seg slått av sin amerikanske landsmann Pegula i tre sett, 6-3, 6-7 (4), 6-2. Amanda Anisimova og Madison Keys, som tapte i første runde, møtes senere i dag i en duell som må vinnes hvis de ønsker å gå videre til semifinalen.

WTA Finals spilleplan for kamp 2/3 i gruppespillet

Tirsdag 3. november



Iga Swiatek mot Elena Rybakina: 15:00 CET



Amanda Anisimova mot Madison Keys: 16:30 CET



Onsdag 4. november



Coco Gauff mot Jessica Paolini: 15:00 CET



Aryna Sabalenka mot Jessica Pegula CET

