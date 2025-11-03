WTA-gjennombruddet Victoria Mboko er blant de 20 beste: "Det er vanskelig å tro at hun ikke kommer til å vinne Grand Slam-turneringer"

HQ

Victoria Mboko, 19 år gammel kanadisk tennisspiller, avsluttet 2025-sesongen med en storseier mot Cristina Bucsa, en 2 timer og 49 minutter lang 7-5, 6-7(9-11), 6-2-seier i Hong Kong Open (WTA 250), årets lengste WTA-turneringsfinale, som hjalp henne til å nå topp 20 (18. plass) for første gang. På denne tiden for ett år siden var hun nummer 350 i verden, men forventningen er at hun vil klatre enda høyere neste år, og det er bare et spørsmål om tid før hun begynner å vinne Grand Slam-turneringer, sier Serena Williams' tidligere mentor Patrick Mouratoglou.

Den kanadiske tenåringen, som er født i USA av kongolesiske foreldre, vant sin første seniortittel i år, en stor en: en WTA 1000 i Canada, der hun slo Sofia Kenin, Coco Gauff, Elena Rybakina og Naomi Osaka, alle tidligere Grand Slam-vinnere.

Hun ble den yngste til å slå fire majorvinnere i en turnering siden Serena Williams, og mange sammenligner henne med legenden med 23 Grand Slam-titler, deriblant Mouratoglou, Serenas trener i over ti år og nå sist Naomi Osakas trener.

"Victoria Mbokos største ressurs, hun har ingen respekt" skrev Mouratoglou i et Instagram-innlegg i august (via Reuters) etter seieren i Toronto. "Det betyr ikke at hun er respektløs. Det betyr at hun ikke ser opp til spillere og tenker 'wow! Jeg kan ikke slå den spilleren. Jeg er ikke her ennå'. Nei, hun spiller for å vinne, uansett hvem som er på den andre siden av banen", og legger til at det er "vanskelig å tro" at hun ikke kommer til å vinne Grand Slams, og berømmer hennes fysiske og offensive spillestil.