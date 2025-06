WTF: Waifu Tactical Force bringer anime-kaos

På Future Games Show 2025 ble WTF: Waifu Tactical Force avslørt - et pulserende 3v3 PvP-skytespill dynket i Y2K- og anime-estetikk, som dristig blander base-bygging, visuell romanfortelling og fartsfylt FPS-action.

Spillet kaster deg inn i lynkamper der seieren gir deg ressurser som brukes til å oppgradere basen din. Der kan du også velge mellom forskjellige karakterer - eller waifus - som alle har sine egne unike evner. Utviklerne beskriver det som "skyt for å bygge, bygg for å oppgradere, oppgrader for å dominere", og viser til inspirasjon fra både Titanfall og Apex Legends.

En åpen pre-alfa-playtest er tilgjengelig nå på Steam, med en full Early Access-utgivelse planlagt til neste år på både PC og konsoller.