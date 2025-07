HQ

Ved første øyekast byr ikke Wuchang: Fallen Feathers på mye som får det til å skille seg ut fra mengden. Soulsborne-spill har blitt laget til det kjedsommelige de siste 15 årene, og med eventyr som Wo Long: Fallen Dynasty og Black Myth Wukong har det kinesiske mytologikortet også blitt spilt ut ved flere anledninger, og da snakker vi bare om de siste par årene. Men å jobbe i motbakke ser ikke ut til å avskrekke utvikleren Leenzee, og etter å ha spilt rundt 40 timer av denne utfordrende actionperlen kan jeg forstå hvorfor de har holdt seg til sin opprinnelige plan, for dette er imponerende, og med mye innhold å utforske og en rabattert prislapp er det lett å anbefale dette til alle fans av sjangeren.

Estetikken er kanskje kjent, men det gjør ikke miljøene mindre vakre.

Settingen for Fallen Feathers er et alternativt, gammelt Kina, og med enorme imperier og langlivede dynastier i bakgrunnen følger vi hovedpersonen vår, Bai Wuchang. Denne dyktige piratkrigeren lider, noe klisjéaktig må det sies, av hukommelsestap samtidig som han er rammet av noe som kalles "The Feathering". Denne pestlignende lidelsen fører til at fjær sakte vokser ut av huden, samtidig som den som lider av den gradvis driver den syke til vanvidd. Uten behandling vil den som rammes til slutt forvandles til et blodtørstig monster, og siden det ikke finnes noen kjent kur, er diagnosen mer eller mindre en dødsdom for alle som får den. Tiden er derfor avgjørende for vår glemsomme hovedperson, og det er opp til spilleren å løse mysteriet bak denne særegne sykdommen og finne en kur før Wuchang går tapt.

Det er mye mørke og elendighet.

Historien i seg selv er ikke prisbelønt, men i motsetning til FromSoftwares kryptiske fortellinger får vi denne gangen en mer åpen fortelling, med klare penselstrøk som trekker opp retningslinjene og belyser karakterenes ulike motiver. Jada, det er fortsatt mange subtile gåter og tveeggede undertoner som kan føre til tilfredsstillende avsløringer, men ikke forvent den samme typen intrikate historie som i for eksempel Elden Ring- på godt og vondt.

Når det gjelder gameplay, låner det imidlertid mye mer fra Miyazaki og hans umåtelig populære Dark Souls -serie. Bortsett fra de åpenbare hjørnesteinene som man nå kan forvente av et såkalt Souls -eventyr, er det først og fremst i miljødesignen at de beste elementene fra sjangerens stamfader er kopiert. Den samme typen sinnrike og sammenkoblede kart som i Dark Souls 3 og Bloodborne er også her å utforske, og til tider føles det virkelig som om man er tilbake i Yarnham eller Lothric, om enn med en annen estetikk. Dette kan sikkert oppfattes som kritikk av noen, men siden de nevnte eventyrene er blant de beste spillopplevelsene jeg noen gang har hatt, er det mer genuin ros til Wuchang: Fallen Feathers enn noen form for krass kritikk for å ville etterligne.

Lyseffektene fortjener spesiell ros, da de gir hvert sted en unik følelse.

Alt er imidlertid ikke kopiert fra FromSoftwares ulike mesterverk; Leenzee klarer også å legge til mange egne interessante ingredienser som krydrer grunnoppskriften. Kampene er for eksempel en slik ting, der du oppfordres til å spille godt for å prestere bedre. Ved å time når du skal dukke unna innkommende angrep eller parere et svingende sverd, blir du belønnet med noe som kalles "Skyborn Might". Dette er en bivirkning av The Feathering, og når du samler nok poeng av denne verdien, kan du slippe løs forskjellige spesialangrep eller bruke magiske trylleformler som kan hjelpe deg i de mest krevende kampene. Det finnes ingen klassisk "Mana-meter" som du kan fylle opp med ulike helsedrikker, som i klassiske rollespill, men bare ved å utsette deg for fare og spille med finesse kan du bruke spillets mer avanserte manøvrer. I første omgang kan det kanskje virke uvant at for eksempel en magibruker aktivt oppsøker farer i stedet for å kaste magi på trygg avstand, men jeg liker veldig godt hvordan du må ofre din egen sikkerhet for å bli midlertidig sterkere.

Det er mange grotter å utforske.

Et annet interessant system kommer fra noe som ganske enkelt kalles "Madness". Hver gang du dør, øker din indre uro, og når måleren når grensen, må du møte demonene dine i form av et speilbilde av din egen karakter. Det er en nervepirrende opplevelse å miste alle pengene sine og deretter bli tvunget til å bryne seg på en rask og dødelig versjon av seg selv for å gjenvinne rikdommen, og hvis du syntes spillet var vanskelig før, blir det ikke lettere når du blir tvunget til å takle din egen morderiske galskap. Men dette Madness har også sine fordeler. Jo mer du gir etter for galskapen, jo sterkere blir du i dine egne angrep. Du tar riktignok mer skade samtidig, men hvis du er trygg på din fingerferdighet og evne til å time knappetrykkene dine, kan du bruke dette systemet til å få overtaket. Du kan også bytte Wuchangs sjelefred mot en rekke attraktive gjenstander, og noen ganger må du veie fordelene ved å ta på deg en tøffere utfordring opp mot å fylle lommene eller øke dine egne kampevner.

Utviklingstreet byr på mange muligheter, og du står alltid fritt til å eksperimentere.

Wuchang: Fallen Feathers er et utfordrende spill, men det straffer ikke spillerne unødig. Det finnes riktignok noen feller her og der hvor man på klassisk FromSoftware-vis må bite i det sure eplet, eller hvor frustrasjonen nesten tar overhånd. Heldigvis oppveies dette av at spillerne kan være svært fleksible i hvordan de ønsker å bygge opp karakteren sin. Hver gang du går opp i nivå, kan du legge til et poeng i utviklingstreet ditt, og det finnes spesifikke grener basert på hvilken type våpen du ønsker å bruke. Hvis du for eksempel bruker din trofaste stridsøks, gjør du lurt i å legge til så mange poeng som mulig i utviklingstreet, ettersom det er disse attributtene som øker skaden. Men hvis du møter en fiende som krever en annen tilnærming, eller bare ønsker å utforske en annen spillestil, kan du gjøre det uten å bli straffet og uten å trenge noen spesielle gjenstander. Selv har jeg gått fra å bruke fleksible samuraisverd til kraftige stridsøkser i løpet av en og samme spilløkt, og så snart du støter på en fiende du føler er for mektig, er det fint å kunne eksperimentere uten å måtte grinde i timevis for å få kraftige erfaringspoeng.

En av flere utfordrende sjefer.

Et Souls -spill ville ikke vært komplett uten en god del utfordrende sjefer, og selv om noen av spillets tidligere kreasjoner ikke kan klassifiseres som mesterverk, finnes det et par kamper i de siste delene av eventyret som er blant de absolutt beste i sjangeren. Et eksempel på dette var en kamp mot en krigshissig dronning som både kunne bruke magi og bruke beina som en hardsparkende fullblodshest. Denne kombinasjonen av kampferdigheter gjorde at spilleren måtte holde avstand mesteparten av tiden, og siden den kvinnelige monarken ikke hadde det travelt og beveget seg sakte og majestetisk mot spillerens figur, lignet kampen en amerikansk fotballkamp. Forestill deg noen få sekunder med intens action, etterfulgt av et hav av tid der en spennende posisjonskamp utspilte seg i slow motion. Det var en kamp full av luft og negativt rom, rett og slett, men en kamp som etterlot deg utfordret og fornøyd når du gikk seirende ut av den.

Miyazaki-påvirkning overalt.

Ved første øyekast, som allerede nevnt, tilbyr Wuchang: Fallen Feathers ikke mye som skiller seg ut fra mengden. Det er nok et Soulsborne-eventyr som følger stien som FromSoftware og utallige etterfølgere har staket ut gjennom nesten to tiår. Kinesisk mytologi og estetikk har også blitt brukt før i andre eventyr, og nå har nyhetens interesse til en viss grad forsvunnet. Det er imidlertid i spillets sanne natur, med kontrollen i hendene og oppdagelsesgleden i fokus, at Leenzee oppnår det mange andre Dark Souls -imitatorer ikke klarer. Det klarer å skape en lignende type spillglede som Miyazaki og hans FromSoftware-team har utviklet i etapper, og selv om finesse og dypt forankret mestring ikke er til stede i samme grad, er det nok til at du får lyst til å spille mer, og så litt mer igjen.