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Wuchang: Fallen Feathers

Wuchang: Fallen Feathers har nådd fem millioner spillere i løpet av det første året

Og det har klart å snu anmeldelsene til «For det meste positive» på Steam.

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Da det «soulslike»-inspirerte spillet « Wuchang: Fallen Feathers, som utspiller seg i det gamle Kina, kom ut i 2025, var lanseringen ikke uten kritikk, selv om spillernes umettelige appetitt på denne action-RPG-undergenren holdt det blant de mest spilte titlene på Steam i fjor sommer, til tross for at det kom på et tidspunkt da sjangeren så ut til å vise tegn til utmattelse. Hvordan går det med Leenzee Games’ tittel tolv måneder senere?

Sannheten er at det går virkelig bra, for studioet har i dag feiret spillets jubileum med en takkemelding til de fem millioner spillerne av « Wuchang: Fallen Feathers i løpet av det første året:

«I løpet av de siste tolv månedene har 5 millioner spillere over hele verden delt millioner av øyeblikk: hardt kjempede seire, uforglemmelige bosskamper, fan-kreasjoner, speedruns, guider og diskusjoner som har bidratt til å forvandle Wuchang: Fallen Feathers fra en etterlengtet utgivelse til en elsket spillserie.

Nå som spillet går inn i sitt andre år, vil 505 Games rette en hjertelig takk til alle spillere som har trådt i Wuchangs sko, tatt fatt på mysteriene og blitt en del av dette ekstraordinære eventyret.»

Har du prøvd Wuchang: Fallen Feathers? Hva syntes du om det?

Wuchang: Fallen Feathers

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Wuchang: Fallen FeathersScore

Wuchang: Fallen Feathers
ANMELDELSE. Skrevet av Joakim Sjögren

Nok et Souls-spill er her. Vi har kjempet oss gjennom for å se om Wuchang: Fallen Feathers er verdt tiden og pengene dine.



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