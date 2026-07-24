Wuchang: Fallen Feathers har nådd fem millioner spillere i løpet av det første året

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Da det «soulslike»-inspirerte spillet « Wuchang: Fallen Feathers, som utspiller seg i det gamle Kina, kom ut i 2025, var lanseringen ikke uten kritikk, selv om spillernes umettelige appetitt på denne action-RPG-undergenren holdt det blant de mest spilte titlene på Steam i fjor sommer, til tross for at det kom på et tidspunkt da sjangeren så ut til å vise tegn til utmattelse. Hvordan går det med Leenzee Games’ tittel tolv måneder senere?

Sannheten er at det går virkelig bra, for studioet har i dag feiret spillets jubileum med en takkemelding til de fem millioner spillerne av « Wuchang: Fallen Feathers i løpet av det første året:

«I løpet av de siste tolv månedene har 5 millioner spillere over hele verden delt millioner av øyeblikk: hardt kjempede seire, uforglemmelige bosskamper, fan-kreasjoner, speedruns, guider og diskusjoner som har bidratt til å forvandle Wuchang: Fallen Feathers fra en etterlengtet utgivelse til en elsket spillserie.

Nå som spillet går inn i sitt andre år, vil 505 Games rette en hjertelig takk til alle spillere som har trådt i Wuchangs sko, tatt fatt på mysteriene og blitt en del av dette ekstraordinære eventyret.»

Har du prøvd Wuchang: Fallen Feathers? Hva syntes du om det?