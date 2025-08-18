Wuchang: Fallen Feathers blir anmeldelsesbombet

HQ

Wuchang: Fallen Feathers Souls-spillet har hatt en turbulent reise siden lanseringen. Spillet ble markedsført som et mørkt og stemningsfullt Souls-lignende spill, men ble møtt med kraftig kritikk ved lanseringen på grunn av det generiske gameplayet og store ytelsesproblemer. Selv utviklerne innrømmet tidlig at det var "et mareritt" å lansere en helt ny IP i dagens bransjeklima.

Spillerne så imidlertid ut til å bli varme på Wuchang, og etter en rekke oppdateringer ble mottakelsen sakte bedre, helt til nå. En ny kontrovers har oppstått med ankomsten av 1.5-oppdateringen, som introduserte omfattende sensur. Oppdateringen endrer deler av historien, gjør visse sjefer og NPC-er udødelige, og senker den generelle vanskelighetsgraden drastisk, stikk i strid med det Souls-tilhengere vanligvis ønsker.

Resultatet? Sjefer dør ikke lenger, men kollapser i stedet som om de er utmattet etter kamp. Andre fiender, som Ming-soldater, angriper ikke lenger i det hele tatt. I tillegg har unnvikelsessystemet blitt gjort mye raskere og mer tilgivende, mens helbredelsen har blitt betydelig forbedret.

Ikke overraskende er hardcore-fansen rasende. Spillet blir for tiden anmeldelsesbombet på Steam, med tusenvis av spillere som nekter å kalle det et Souls-lignende spill lenger. Situasjonen forverres ytterligere av at moderatorer på spillets subreddit aktivt forbyr diskusjoner om sensuren, noe som skaper enda mer frustrasjon. Årsaken ser ut til å være kritikk fra noen kinesiske spillere som mente at spillet fremstilte visse historiske skikkelser i et negativt lys.

Har du prøvd spillet etter 1.5-oppdateringen, og er du enig i motreaksjonene?