Wuchang: Fallen Feathers vist i en helt ny trailer

Et av spillene som ble presentert under Xbox Games Showcase var Wuchang: Fallen Feathers, som beskrives som et "soulslike action RPG" laget av den kinesiske utvikleren Leenzee. Eventyret ser ut til å være tydelig inspirert av titler som Bloodborne og Nioh, og har vært under utvikling i mange år.

Her får vi ta rollen som "Wuchang, en piratkriger som er rammet av hukommelsestap", komplett med en fjærkledd arm som gir henne superevner. Og det er passende, med tanke på at det som venter er et mørkt og brutalt eventyr som utspiller seg under Ming-dynastiet.

Wuchang: Fallen Feathers Game Pass kommer neste år til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X, og er beleilig nok inkludert i Game Pass. Nedenfor finner du den første traileren og fem skjermbilder.