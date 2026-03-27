Wuthering Waves
Wuthering Waves kommer til Xbox i sommer
Spillet kombinerer raske, responsive kamper med utforskning, parkour og karaktersamling i gacha-stil, i samme stil som Genshin Impact.
Wuthering Waves ble raskt veldig populært da det ble utgitt for PC og smarttelefoner for to år siden. Dette førte til at det kinesiske gacha-rollespillet kom til PlayStation 5 i 2025, og tidligere denne måneden begynte ryktene å dukke opp om at det også var på vei til Xbox.
Dette ble bekreftet under torsdagens Xbox Partner Preview -arrangement, og for å gjøre ting enda bedre, kan Game Pass-abonnenter se frem til ekstra (uspesifiserte) fordeler. Vi antar at dette vil være en slags kosmetiske gjenstander og lignende.
Vi har ikke en nøyaktig lanseringsdato ennå, men det er i det minste bekreftet at det kommer i juli 2026. Sjekk ut Xbox-traileren for Wuthering Waves nedenfor.
