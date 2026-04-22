WW1 Gallipoli lanseres på PC, PS5 og Xbox Series X/S i mai

Utvikleren BlackMill Games har avslørt lanseringsdatoen for det kommende flerspiller-skytespillet, WW1 Gallipoli. Basert på krigsskueplassen i Middelhavet, ser dette kapittelet i den bredere serien ut til å rette søkelyset mot det australske og newzealandske korpset under 1. verdenskrig, og byr på autentiske og jordskjelvende kamper.

Gallipoli kommer til PC, PS5 og Xbox Series X/S den 21. mai med full crossplay, og vil koste £24,99/€29,99.

Når det gjelder hva dette spillet vil tilby for de som er kjent med kampanjen i Gallipoli, blir vi fortalt at det ser ut til å servere den ikoniske strandlandingen i en førstepersonsopplevelse der spillerne må ro til land i skjøre båter mens de blir pepret av kuler og rystet av eksplosjoner. Utover dette vil det være muligheter til å kjempe i Anzac Cove og Lower Mesopotamia, med hærene som tilbys er det britiske imperiet og de osmanske styrkene. I tillegg kommer autentiske redskaper fra den tiden, inkludert bomber laget av rasjoneringsbokser, og nytt utstyr og kosmetikk som er utformet etter uniformene til de aktuelle hærene.

Lanseringen nærmer seg, og du kan se traileren for utgivelsesdatoen for Gallipoli nedenfor. Og for de som er ute etter en forsmak på hva som kommer, vil dette være det fjerde kapittelet i BlackMills større utforskning av kampene under 1. verdenskrig, etter Verdun, Tannenberg og nå sist Isonzo.