WWE 2K Battlegrounds bytter realisme mot arkade

De fleste så vel denne komme da WWE bekreftet at vi ikke får et realistisk WWE 2K-spill fra 2K Games i år, for hva gjør det selskapet når de ikke kan lage simulasjonsspill?

Svaret er arkadeaktige spill med en slags tegneserie-stil, og denne gangen er det WWE sin tur med WWE 2K Battlegrounds. I motsetning til simulasjonsspillene utvikles dette av Saber Interactive, og de lover "arcade-style action" og "over-the-top Superstar designs, environments and moves", noe det ikke akkurat spares på i den vesle traileren vi har fått. Med tanke på at disse står bak NBA Playgrounds også bør det ikke komme som et sjokk at spillet også har et stort fokus på å spille sammen med andre.

Nærmere informasjon om alt dette vil komme de neste månedene siden spillet først vil lanseres en gang i høst.