WWE 2K22 håper å gi oss tro på serien igjen

2K Sports fikk mange til å rynke på nesen da de avsluttet samarbeidet med WWE 2K-utviklerne i Yuke's like før WWE 2K20 kom ut, og saken ble ikke bedre da det viste seg at sistnevnte var meget skuffende på mange områder. Faktisk var det så dårlig at 2K lot serien hvile i fjor. Som forventet får vi se om dette har vært nok tid til å bringe serien på rett spor senere i år.

Teasertraileren for WWE 2K22 ble nemlig offentliggjort under helgens WrestleMania 37, og selv om den ikke viser stort er det klart at Visual Concepts nå er tilbake med et nytt spill vi skal få vite mye mer om "snart". Forhåpentligvis får vi både se og høre mer om hvilke lekser de har lært seg i mellomtiden da.