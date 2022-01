WWE 2K22 kommer i mars

HQ

For utvikleren Visual Concepts, så er alle kortene på bordet nå med WWE 2K22. De siste to spillene har vært spektakulære fiaskoer, og har blitt hånet for masse tekniske feil og mangler, dårlige produksjonsverdier og mangelfullt gameplay. Nettopp dette nye spillet har blitt bygget i en helt ny grafikkmotor, og skal angivelig representere en helt ny æra for wrestling-spill.

Og det skjer faktisk ganske snart. Via en offisiell pressemelding har det blitt bekreftet at WWE 2K22 lanseres 11. mars, og at det er Rey Mysterio som pryder coveret.

"Representing the culture of lucha libre as the cover Superstar for WWE 2K22 is a moment of great pride for me. I'm looking forward to sharing the stories behind the big moments of my career with a dedicated community of players and connecting with WWE fans in a whole new way as they play through my 2K Showcase," sier han om det.

Utvikleren lover følgende:

"From the redesigned gameplay engine to new controls and upgraded visuals, WWE 2K22 is set to look, feel, play, and 'Hit Different'.