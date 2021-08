WWE 2K22 utsettes til mars 2022 i trailer

HQ

WWE 2K20 hadde såpass mange store problemer at til og med mange wrestling-fans som ikke var spillinteresserte fikk med seg all kritikken Visual Concepts og 2K Sports måtte tåle. Det ble jo faktisk såpass at utgiverne bestemte seg for å kansellere WWE 2K21 for å gi utviklerne mer tid til å rette på ting, og det viser at de får enda mer tid enn forventet også.

For WWE 2K-spillene har kommet hver oktober i flerfoldige år nå, men dagens nye gameplayteaser fra WWE 2K22 avslører at spillet faktisk går over til å slippes det året som står på coveret ved å lanseres en gang i mars 2022. Samtidig får vi glimt av enda flere velkjente wrestlere som både gir og får juling, men ikke forvent mer enn det på en stund siden pressemeldingen hevder at mer informasjon først kommer i januar.