WWE 2K22s servere stenges i januar

Det virker som om 2K virkelig vil at folk skal gå videre fra WWE 2K22 og heller kjøpe WWE 2K23, for nå har utgiveren avslørt i et innlegg på X at de kommer til å stenge serverne og fjerne muligheten til å få tilgang til online-innhold for wrestling-spillet som først debuterte i 2022.

"Følge med, WWE 2K-fellesskapet: WWE 2K22 -serverne vil bli avviklet fra og med 3. januar 2024.

"Alle online-moduser og -funksjoner, inkludert online-kamper og Community Creations vil ikke lenger være tilgjengelige."

Som en del av denne endringen har 2K oppfordret fansen til å kjøpe et eksemplar av WWE 2K23, ettersom "Nå er det perfekte tidspunktet å oppgradere til #WWE2K23".

Dette betyr at spillet bare vil ha fått 22 måneders online-støtte før det legges ned, noe som er kort selv etter 2Ks WWE-spillstandarder.