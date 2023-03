HQ

WWE 2K20 har tatt sin toll på meg mentalt. Det er blant de absolutt verste og mest buggy spillene jeg noensinne har spilt. Det var sannsynligvis på grunn av virkeligheten til WWE og hvordan de så ut til å miste noe utrolig rundt den tiden også. WWE 2K-serien måtte bygges om, og derfor ble 2K21 hoppet over av utviklerne. Men ut av det onde kom det gode, både i spillverdenen og i det virkelige liv. Brytingsselskapet møtte en virkelig skandale som fikk eieren Vince McMahon til å forlate sin administrerende direktørrolle, og lot døren stå åpen for at noen andre kunne begynne å bestille showene, noe han hadde gjort i lang tid. Inn kom Triple H og snudde skuta til et mye bedre produkt. I mellomtiden har Visual Concepts også klart å få spillet sitt sammen, og etter en vellykket WWE 2K22 er de tilbake med en enda bedre WWE 2K23.

«I'm back and better than ever» ble sunget i Eric Bischoffs introsang. Er det muligens også passende for WWE 2K23?

Det var veldig lenge da jeg trodde slutten hadde kommet for serien, som egentlig aldri levde opp til den gamle Smackdown! spill av Her kommer smerten, kjenn din rolle og lukk munnen. Det var et langt, langt rop om retur av General Manager-modus, noe som hadde manglet siden Smackdown vs Raw 2008. I fjor var den tilbake, men den var ikke helt perfekt. Det ser ut til at utviklerne lyttet til mange tilbakemeldinger og har lagt til mange forbedringer. Disse inkluderer nye kamptyper, muligheten til å ha midcard-mestere (hvert show har sin egen tittel) og muligheten til å spille med opptil fire spillere / daglige ledere. Et annet stort tillegg er at etter hver store pay-per-view, eller premium live-begivenhet som de velger å kalle det i disse dager, er det en mulighet til å velge en av tre tilfeldige bonuser. Disse kan være passive eller umiddelbare og kan gi et utrolig løft til teamet ditt. Dessverre er kanskje mitt største problem fra i fjor fortsatt, og det er at det bare er mulig å bestille fire kamper per show (ikke inkludert PPV). Dette gjør det vanskelig å bestille alle kampene og rivaliseringene jeg ønsker.

Når vi snakker om å bestille kamper og rivalisering, er det selvfølgelig Universe Mode-sandkassen. Her står du fritt til å bestille som du vil og påvirke resultatene hvis du føler for det. Det er i utgangspunktet det samme som i fjor hvor du kan spille enten som en enkelt bryter eller administrere hvilke show du vil. Det som er nytt er et rivaliseringssystem som gir bedre dybde til spillmodusen.

Alle spillmodusene i verden, og jeg vil nevne mer nedenfor, kan ikke reddes hvis brytingen i ringen ikke er bra. WWE 2K20 hadde verken gode spillmoduser eller god bryting. Ugh, skrekkbildene av visse feil får meg til å våkne opp med et skrik midt på natten. Det er heldig da at WWE 2K23 gjør det veldig bra på alle fronter. Spillmodusene føles varierte, og det er noe for alle typer spillere. Inne i ringen føles det som en blanding av simulering og arkade, men på en god måte. Det flyter godt og er lett å komme inn på for nykommere. En knapp er lette slag, en annen kaster ut tyngre treff, og en tredje fører til grep. Hvilken gripe eller kaste den vil være, bestemmes deretter ved å følge opp med et nytt trykk på en av knappene og joysticken i en retning. Dette gir et godt utvalg av "trekk" å leke med. Men det føles vanskeligere å kontre et angrep, og kampene er ikke så mye av en reversering-fest, som jeg tror er bedre. En stor forbedring i kampene er at vi ikke lenger trenger å hamre fingrene av for å komme ut av et pin-forsøk (selv om det alternativet er i innstillingene, og du kanskje foretrekker det. "Det handler om spillet og hvordan du spiller det", som en klok mann en gang sang). Nytt for i år er timing en oppadgående push med høyre joystick når pekeren er over en firkant. Jo mer sliten og skadet du er, jo raskere og mindre er denne firkanten. Brytingen er morsom å spille, men det er fortsatt noen mindre problemer. Tegn kan teleportere litt for å slå slagene sine, og noen ganger slår de hull i luften uten grunn. Det skjer imidlertid ganske sjelden og forstyrrer ikke den generelle opplevelsen.

Rob Van Dam og Kurt Angle er to motstandere i årets John Cena-modus.

Noen som alltid har vært det største trekkplasteret i WWE er John Cena. Jeg har aldri vært en fan av hans (i bryting verden) og aldri vil bli. Det er åpenbart mer hans karakter enn ham som person, men jeg er helt mer i team Cena Sucks enn team Let's go Cena. Derfor kan jeg i år nyte Showcase-modusen som handler om John Cena. Men i stedet for "Cena vinner lol" som det i utgangspunktet har vært gjennom hele karrieren, fokuserer de bare på store tap. Det er alt fra debuten mot Kurt Angle til ECW-kampen mot Rob Van Dam til Undertaker på Wrestlemania. Imidlertid er det noen tap som jeg tror mangler. CM Punk er åpenbart ikke der av klare grunner, men ingenting fra hans lange feide med JBL er der for eksempel. Kampene er heller ikke engang i orden, men hopper frem og tilbake i tid. Den ekstra lille vrien her er at vi ikke spiller som Cena, men som hans motstandere i kampene. Uventet, jeg vet, men jeg har ikke noe imot å banke opp på forskjellige versjoner av ham. Den blander spill- og filmsekvenser på en god måte, men selv om dette er en underholdende modus, tror jeg ikke den kommer i nærheten av fjorårets versjon med Rey Mysterio.

Det er både en kvinnelig og mannlig fortelling i MyRise.

Noe som innhenter fjoråret er spillmodusen som muligens er den beste, MyRise. Dette er spillets karrieremodus og fortsetter i samme spor som i fjor med å la deg snakke med folk backstage og fremme historien eller bli avsporet. I år er det to forskjellige historier, en for din utvalgte mannlige bryter og en for din kvinnelige. The Lock er den mannsfokuserte versjonen og handler om en karakter som konkurrerer rundt om i verden på indie-scenen og nå er hentet inn i WWE. Der får han karakteren til The Lock, noe han ikke er glad i i det hele tatt. Historien handler da om enten å følge hva ledelsen mener du bør være eller bryte låsen. Motparten på kvinnesiden heter The Legacy. Der har karakteren vår kommet seg til WWE fordi tanten hennes var en superstjerne og er i Hall of Fame. Hun er ikke veldig populær blant andre som har kjempet seg til toppen mens hun bare kommer inn gjennom familien. Følg i familiens fotspor eller lag hennes eget navn er valget her. Begge historiene er underholdende, og det er mange subplots som låses opp via mobiltelefonmeldinger eller snakker med folk. Noen samtaler låser til og med opp innhold, som den gamle WCW-versjonen av Triple H, kalt Jean-Paul Levesque. Det eneste problemet jeg har med modusen er at jeg ikke er helt solgt på den kvinnelige stemmeskuespilleren.

Noe jeg overhodet ikke er solgt videre er det litt unødvendige forsøket på en Ultimate Team-modus. Kjøp kortpakker og lås opp brytere i MyFaction. I fjor kunne du ikke engang spille mot andre ekte spillere. I år kan du, men bare i vennskapskamper. Jeg forstår ikke hvem, foruten kortsamlere, denne spillmodusen er for.

Men totalt sett føles det at WWE 2K-serien er tilbake på ekte. Årets versjon er lysår bedre enn katastrofen WWE 2K20 og også et steg opp fra i fjor. WWE 2K23 er veldig underholdende med en god blanding av spillmoduser og flott action i ringen.