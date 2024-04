WWE 2K24 modder opphevet utestengelse etter motreaksjon fra fans

WWE 2K24s 2K Showcase... of the Immortals gjenforteller 21 ikoniske WrestleMania-kamper

den 13 februar 2024 klokken 16:00 NYHET. Skrevet av Ben Lyons

blant annet Hulk Hogan vs. Andre the Giant, Stone Cold vs. The Rock, The Undertaker vs. Shawn Michaels og mer.