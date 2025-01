WWE 2K25 gitt første teaser-bilder

Med den ene hånden gir WWE, mens de med den andre tar. Akkurat som WWE Raw gjorde sin Netflix-debut i går kveld, fikk vi også vår første titt på noen av superstjernene som vil bli med på listen i det nye videospillet WWE 2K25.

2K lover at vi vil se mer av en skikkelig avsløring for spillet den 28. januar, men det er tilgjengelig for ønskeliste nå. Spillet kommer til PC, PS5 og Xbox Series X / S, og vil sannsynligvis inneholde lignende spill som de tidligere oppføringene i serien. Du vil kunne spille som dine favorittbrytere, slå bevegelsene deres og kjempe mot motstandere i alle slags kamptyper.

Denne nyheten kommer dager etter at WWE 2K23s servere har stengt ned, noe som tar ned online flerspiller- og fellesskapskreasjonene, noe som betyr at bare WWE 2K24 er fullt spillbar i skrivende stund.

