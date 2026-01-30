WWE 2K26: Evolution eller bare nok en omkamp?

HQ

Som vanlig kan vi se frem til flere versjoner av WWE 2K26 når det slippes i mars, og en av dem vil inneholde ingen ringere enn CM Punk. De av oss som kjenner wrestlinghistorien vår, husker selvfølgelig at han allerede var på forsiden av WWE 2K13, og han slutter seg dermed til en svært eksklusiv gruppe wrestlere som har fått æren av å fronte forsiden to ganger.

CM Punk er selvfølgelig også noe av en hovedperson i årets utgave, noe som er litt spennende med tanke på de skandaløse omstendighetene han en gang ble sparket ut av forbundet under. Men det var da, og dette er nå, og derfor er det en spesiell modus der vi selv får fylle ut hullene da CM Punk ikke var i WWE. Det er rett og slett en mulighet til å gjenskape drømmekampene vi aldri fikk se mot ulike legender.

Han vil selvfølgelig ikke være alene, ettersom WWE 2K26 vil inneholde det største utvalget av brytere til dags dato, over 200 totalt. Utviklerne har antydet at noen av dem vil være overraskelser, og vi vil lære mer om dette i løpet av de kommende ukene. Det kommer også nye kamptyper som Inferno Match med ild rundt ringen, Dumpster Match der du må kaste motstanderen din i søpla og lukke lokket, og Three Stages of Hell der du møter samme motstander i tre forskjellige kamptyper. I tillegg vil vi nå kunne legge til tegnestifter i kampene våre og kaste motstanderne inn i dem, som selvfølgelig fester seg til kroppen og gjør vondt.

I tillegg kommer en rekke andre forbedringer, som kommentatorer, interaktive entréer (animasjoner du kan sette i gang for å gjøre dem mer varierte og livlige), forbedret grafikk, strammere gameplay og mye mer. Det blir også mer variasjon i starten av kampene for å få det til å føles mer som WWE. Vil du våge å håndhilse på motstanderen, eller vil du heller flørte med publikum for å få deres støtte - eller bare gå inn med våpen i hånd?

I tillegg til dette har også spillmodusene MyGM, My Rise og MyFaction blitt oppgradert på ulike måter, og vi har en ny Brawl-arena kalt Scrapyard å se frem til. En annen ting som vil glede fansen er at Creation Suite nå har dobbelt så mange plasser for Crate a Superstar, inkludert bildeplasser. Verktøyene for å bygge brytere har også fått en stor overhaling.

Til slutt kommer WWE 2K26 også til Switch 2, og utviklerne lover å bruke styrkene til formatet, uten å spesifisere nærmere. Kort sagt ser det ut til at det blir en stor oppdatering til alle systemer og en fin utgave av spillserien, men det vil ha premiere på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X i mars.