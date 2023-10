WWE-stjerne betalte for å få sin Elden Ring-karakter oppgradert

HQ

Å ta de første skrittene i Limgrave er for mange en av de beste opplevelsene i Elden Ring, men det gjelder ikke hvis du er WWE Superstar Randy Orton.

Wrestling-hverdagen gir ikke mye tid til spilling, så mange ble overrasket da Orton hevdet at karakteren hans var på nivå 527 i Elden Ring. Det virket som om han hadde grindet skikkelig, eller var en hemmelig mesterspiller.

Men som Kotaku har oppdage, avslørte to tidligere WWE-superstjerner på en stream nylig Ortons hemmelighet. Det viser seg at Orton brukte 1000 dollar på å skaffe nivåer til karakteren sin, slik at han kunne være på nivå 100 fra starten av. Han hadde tydeligvis slitt med vanskelighetsgraden i begynnelsen av Elden Ring.

Greit nok, Randy. Hadde vi hatt penger, hadde vi vært mer enn villige til å bruke dem på å slippe den fordømte Tree Sentinel. Dette kommer nok til å irritere noen spillpurister, som mener at man må utholde ekte smerte for å føle den store tilfredsstillelsen ved å slå en boss, men det er viktig å huske at alle har lov til å ha sin egen spillopplevelse.