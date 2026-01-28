WWE-stjernen Kit Wilson presenterer sitt nye signaturtrekk

HQ

Etter at hans tag team-partner fra Pretty Deadly, den britiske wrestleren Elton Prince, skadet nakken og ble tvunget til å gjennomgå en operasjon med en usikker fremtid i ringen, har Kit Wilson (også britisk) blitt en populær solo-stjerne i WWE. Og et tegn på at han kanskje sikter mot en fremtid som soloartist, er at han nå har begynt å jobbe med sin egen unike finisher.

Da Wilson dukket opp på podcasten Insight med Chris Van Vliet (via WrestleTalk), sa han :

"Et avsluttende trekk, igjen, vi jobber med det. Vi jobber med et avsluttende trekk som jeg tror jeg kommer til å gjøre i fremtiden, et topptau-trekk som heter 'Men Cry Too', så vi kommer kanskje til å gjøre et lite (dobbel bicepspose)."

Selvfølgelig er det ikke alle avslutninger som blir ikoniske i WWE, og om Men Cry Too blir en av dem, gjenstår å se, men det er noe Wilson er veldig klar over :

"Vi får se om det holder seg. Det er det som er så spennende. Jeg tror at det som er spennende for meg akkurat nå, er at jeg føler at vi står foran noen store ting, så det er litt spennende å si til deg nå, ok, denne avslutteren heter "Men Cry Too", og la oss se om det skjer."

Vi gleder oss selvfølgelig til å se mer, men beklager at Pretty Deadly som tagteam kan være historie.