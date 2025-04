WWE-stjerner stormer Clash of Clans i dag

HQ

Samarbeidet mellom WWE og Supercell for Clash of Clans som ingen forventet og som har overrasket alle, har kommet. Cody Rhodes, Rhea Ripley, The Undertaker, Bianca Belair og andre stjerner innen sportsunderholdning vil dukke opp i spillet med karakterer inspirert av deres egne ferdigheter og egenskaper.

Hele arrangementet vil kulminere i et spesielt oppgjør under WrestleMania 41, som finner sted på Allegiant Stadium i Las Vegas. Det store hovednummeret er den nåværende WWE-mesteren Cody Rhodes, og han vil spille rollen som Barbarian King. I tillegg vil andre superstjerner fra det amerikanske merket som Rhea Ripley, The Undertaker og Bianca Blair delta i kampene med sine temakarakterer. Listen over tegn er som følger :



Cody Rhodes , som Barbarian King.

Rhea Ripley , som bueskytterdronningen.

The Undertaker , som den store vakten.

Bianca Belair , som den kongelige bryteren.

Rey Mysterio , som håndlangerprinsen.

Kane , som P.E.K.K.K.A.

Becky Lynch , som Valkyrie.

Jey Uso, som spydmannen.



Kunngjøringsvideoen vil spille Rhodes under hans pseudonym i spillet, OverlordRhodes. Du kan se traileren nederst i saken. "Dette samarbeidet er av proporsjoner som aldri før er sett i Clash of Clans - fra begivenheten i spillet til deltakelse i WrestleMania 41, med et Clash of Clans showdown på hovedscenen", sier Sara Bach, Supercells direktør for Live Games.

Innholdet er tilgjengelig fra 1. april for alle brukere av det finske studioets legendariske spill.

