WWE-superstjernen Randy Orton har 600 timer i Elden Ring

Du er kanskje kjent med Randy Ortons forkjærlighet for Elden Ring. Vi har tidligere rapportert om Ortons forkjærlighet for FromSoftwares open-world RPG, men vi var ikke helt klar over i hvor stor grad han har spilt spillet.

I en ny episode av What Do You Wanna Talk About med wrestlerkollega Cody Rhodes, avslørte Orton at han har brukt mer enn 600 timer på spillet. "Jeg elsker Elden Ring," sa Orton. "La meg innlede denne neste uttalelsen med å si at jeg var ute med en ryggmargsoperasjon, så jeg hadde mye tid til overs. Jeg har brukt 600 timer på spillet. Jeg elsker det spillet. DLC kom nettopp ut."

Rhodes er også kjent for å være en gamer, men har andre titler mer kjær i minnet, som The Legend of Zelda-serien. Han har ennå ikke spilt Elden Ring, noe han innrømmer overfor Orton. "Du spurte meg noe om Elden Ring her om dagen, og jeg løy deg ikke rett opp i ansiktet, men jeg bare sa 'ja'. Du nevnte at du skulle spille, og jeg bare: "Å, det skal jeg ikke."

"Du er kjempegod, men du har ikke tid, og jeg forstår hvorfor. Jeg skulle gjerne snakket med deg om Elden Ring, tro meg. Jeg skulle ønske du var en Tarnished-kollega, men det er du ikke", svarte Orton, og sa at han vanligvis legger barna, gir kona iPad-en og spiller hele natten når han kan. Forhåpentligvis kan Rhodes komme seg på Elden Ring snart nok, slik at han ikke risikerer en RKO fra ingensteds.