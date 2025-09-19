WWEs nye Wrestlepalooza-arrangement skal fylle tomrommet mens WrestleMania forlater Nord-Amerika

HQ

Denne lørdagen markerer det første showet av WWE Wrestlepalooza. Hvis du befinner deg utenfor USA, vil du kunne se showet på Netflix, og det ser ut til å være et ganske stappfullt kort. John Cena møter Brock Lesnar, CM Punk og AJ Lee møter Becky Lynch og Seth Rollins, og Iyo Sky setter sitt mesterskap på spill mot Stephanie Vacquer.

Ifølge Fightful Select er kortet ikke bare fullstappet fordi WWE møter AEWs All Out-show samme kveld. WWE ønsker tilsynelatende at Wrestlepalooza skal være et massivt show fremover, med en stor begivenhet i pausen mellom WrestleMania og resten av året som leder opp til det.

Med WrestleMania 43 på vei til Saudi-Arabia, er det planer om at Wrestlepalooza skal tilby et alternativ til nordamerikanske seere, slik at de fortsatt skal føle at de har et annet stort show for å unngå at de føler at de har gått glipp av årets "største" show.

Wrestlepalooza forblir imidlertid et 5-kampskort, noe som kan gjøre det vanskelig å skille det fra andre "b-liste" PLE-er. Vi får se hvordan arrangementet utvikler seg i årene som kommer, og om det kan bli den gap-filleren WWE ønsker at det skal være.