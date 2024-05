X-Men '97 er det høyest rangerte Marvel-prosjektet noensinne på Rotten Tomatoes

HQ

Siden fortsettelsen av den gamle animerte X-Men-serien begynte å bli vist på Disney+ har den blitt overøst med positive anmeldelser. I forrige uke ble sesongens siste episode sendt, og også den fikk mye ros av kritikere og seere. Nå som hele serien har blitt sluppet har DEN fått en samlet vurdering på Rotten Tomatoes, og det er en virkelig høy vurdering vi snakker om.

Nesten alle kritikerne har gitt den gode karakterer, og dermed ligger den for øyeblikket på 99% og har dermed slått Ms. Marvel som lå på 98%. Bare én kritiker har gitt serien en dårlig vurdering, og for øyeblikket er den samlede vurderingen 8,9 av 10 (for øyeblikket består vurderingen av 68 kritikeres meninger). Hvis du har hoppet over serien er den kanskje verdt tiden din likevel?

Takk, Rotten Tomatoes