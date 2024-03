X-Men '97-skaperen får sparken av Marvel

X-Men '97 ønsker å gjenopprette den klassiske nostalgien fra 90-tallets tegnefilmserie. Gjenintrodusere oss for figurer som Cyclops, Rogue og en Wolverine som ikke bruker over 20 år på å endelig ta på seg en gul drakt.

Serien kommer fra Beau DeMayo, en Marvel-forfatter og produsent som også har jobbet med Moon Knight og tidlige utkast til live-action-filmen Blade. Ifølge The Hollywood Reporter er det ikke oppgitt noen grunn til at DeMayo plutselig fikk sparken, og skuespillerne og mannskapet bak serien ble informert om hans avgang via e-post.

Dette lover ikke godt for serien, ettersom DeMayo var en nøkkelperson i skapelsen av den. Det ble kastet rundt ideer om en potensiell tredje sesong av DeMayo i forfatterrommet, men det virker usannsynlig at vi kommer så langt med X-Men '97.