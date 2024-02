X-Men '97-traileren avslører at serien kommer til Disney+ i mars

Disney har ikke sagt eller vist mye av den gjenopplivede Marvel Animation's X-Men '97-serien etter at den ble annonsert, så det er forståelig hvis du fryktet at Wolverine, Cyclops, Storm og gjengens tilbakekomst var lenger unna enn du hadde håpet. Heldigvis kommer den faktisk ganske snart.

Marvel har gitt oss den første traileren for X-Men '97, og den avsluttes med å avsløre at serien har premiere på Disney+ 20. mars. Det faktum at traileren gjør det klart at vi kan forvente oss klassisk 90-tallsaction og drama når Cyclops, Wolverine, Storm, Gambit, Beast, Bishop, Rogue og andre mutanter prøver å samle trådene etter at professor X døde i den originale serien skader heller ikke. Spesielt når Magneto tilsynelatende overtar organisasjonen.