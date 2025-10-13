X-Men '97 vender tilbake for andre sesong sommeren 2026

HQ

Som en del av New York Comic Con i helgen hadde Marvel Animation noen interessante opplysninger å dele. En av disse nyhetene dreide seg om X-Men '97, da den anerkjente serien endelig fikk en oppdatering etter mange års stillhet.

Vi vet nå at X-Men '97 kommer tilbake til Disney+ så snart som sommeren 2026. Vi har ikke en fast dato i tankene ennå, og det er ingen trailer eller plottinformasjon å dele, men vi har nå en fast dato som gir animasjonsfans noe å glede seg til.

På toppen av dette ble det imidlertid bekreftet på et panel under NYCC (takk, Deadline) at X-Men '97 til slutt vil komme tilbake med enda flere episoder, ettersom en tredje sesong har fått grønt lys. Ingen datoer er nevnt for dette, men forhåpentligvis kan Marvel effektivisere prosessen og få denne ut av døren mye raskere enn sesong 2 ...