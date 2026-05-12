X-Men, Fantastic Four og Spider-Man for å få "sjokkerende vendinger og skremmende forvandlinger" gjennom Midnight label

Nylig annonserte Marvel Comics en ny label kalt Midnight, som lovet å levere et "skremmende nytt univers" på den tiden, med ytterligere informasjon som ble holdt tett til brystet. På bakgrunn av dette har Marvel nå kunngjort sine mer fullstendige planer for Midnight-etiketten, og bemerker at den vil gi noen av kjernefigurene og teamene mer "sjokkerende" og "kjølige transformasjoner".

Som Marvel beskriver det, vil Midnight gi sine "mest definitive moderne serieskapere frie tøyler til å gjenskape helter med sjokkerende vendinger og skremmende forvandlinger i en grenseløs historiefortelling som vil holde leserne på tå hev i utgave etter utgave."

Når det gjelder hva vi kan forvente oss av historiene, vil det komme én ny hendelse i august, september og oktober, som hver for seg vil sette X-Men, Fantastic Four og Spider-Man i rampelyset. Marvel har også gitt oss en forsmak på hva vi kan forvente oss her, og legger til :

"X-Men kjemper ikke lenger for aksept, de hungrer etter blod. Fantastic Four våger seg ut i det ukjente, ikke for å redde verden - men for å slippe terror løs på den. Og Spider-Man oppdager at med stor makt ... kommer noe uhyrlig."

Den første historien er Midnight X-Men, som skrives av Jonathan Hickman og tegnes av Matteo Della Fonte. Synopsis forklarer: "Skyggene i New York City forfølges av vampyrer og mutant-imperier. Damoklessverdet henger over freden mellom disse to artene og fraksjonene innad i dem. En regelrett krig er under oppseiling, og de uomvendte vil bli fanget i kryssilden."

I september følger så Midnight Fantastic Four, som er skrevet av Benjamin Percy og tegnet av Kev Walker. Premisset er følgende: "En besatt vitenskapsmann dykker ned i universets hemmeligheter som det kanskje er best å holde ukjent for menneskeheten, og etterlater seg selv og tre andre forvridd på merkelige og skremmende måter. Hvilke fryktelige hemmeligheter skjuler seg i de nye dimensjonene de har oppdaget? Og kan menneskeheten overleve oppdagelsen?"

Til slutt har vi oktober måneds Midnight Spider-Man, en historie skrevet av Phillip Kennedy Johnson og med tegninger av Scie Tronc. Denne fortellingen vil presentere følgende: "En ung Peter Parker blir forvandlet til en heslig edderkopphybrid av det hensynsløse Oscorp Corporation i deres jakt på evig liv. Når Oscorp begynner å bruke hemmelighetene som mutasjonen har avdekket, til å skape flere menneske-dyr-hybrider, tar Peter til seg sin groteske nye form for å stoppe dem."

Mens vi venter på mer informasjon utover dette, kan du se forsidebildet til Midnight X-Men nedenfor.

