X-Men må oppklare et mord på Hellfire-gallaen i en kommende one-shot-tegneserie i juli

For mange vil denne sommeren bli definert av to viktige superhelter, nemlig Supergirl og Spider-Man, som begge vil vende tilbake for å lede sine egne live-action blockbustere og samtidig spille hovedrollen i en rekke lovende tegneserier for å kapitalisere på denne oppmerksomheten. Men vi skal ikke la denne hypen ta oppmerksomheten bort fra det faktum at sommeren også blir en stor periode for X-Men, som vender tilbake i det andre kapittelet av X-Men '97 og også skal stå i spissen for en svært spennende one-shot-tegneserie.

Marvel har bekreftet at Hellfire-gallaen vender tilbake i juli, men med det forbehold at maskeradeballet nå vil bli overskygget av et grusomt mord som mutantene må oppklare.

Alt dette kommer til å skje i X-Men: The Hellfire Murder, en one-shot-historie som styres av en rekke talentfulle serieskapere med massevis av erfaring med å gi liv til X-Men-fortellinger. Tegneserien er skrevet av Saladin Ahmed, Jed Mackay, Gail Simone, Eve L. Ewing og Erica Schultz, med tegninger av Tony Daniel, Luciano Vecchio, Federica Mancin og flere, med et omslag fra Vecchio også.

Når det gjelder handlingen, får vi vite følgende "Når en ikonisk mutantmaktutøver blir myrdet på en eksklusiv maskerade arrangert av Sebastian Shaw, blir det opp til Wolverine og Jubilee å løse et mysterium i et låst rom som får alvorlige konsekvenser for hele mutantverdenen. Alle er mistenkt. Og festen er ikke over ennå ..."

Når det gjelder når denne tegneserien kommer, vil den selges fra 22. juli.