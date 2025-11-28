X-Men-veteranen Chris Claremont kan debutere med to nye Marvel-prosjekter i 2026

HQ

Det ser ut til at 2026 kan ha noen ganske spennende utviklinger i vente for fans av Chris Claremont. Den ikoniske forfatteren er i hovedsak kjent for å være personen som gjorde X-Men til det de er i dag, men til tross for denne historien har han ikke vært altfor produktiv i det siste, til tross for at Marvel fortsetter å binde ham opp med eksklusivitetsavtaler.

Dette vil tilsynelatende endre seg neste år, da Bleeding Cool har rapportert at Claremont kan lansere ikke bare ett, men to nye prosjekter i 2026. Det sies ikke noe om hva noen av disse kan være, men han er mest kjent for å jobbe med X-Men og Wolverine historier, så kanskje blir det en tilbakevending til formen for den nå 75 år gamle tegneserielegenden?

Hva kunne du tenke deg å se Claremont skape for Marvel neste gang?

Claremont var en av forfatterne på Days of Future Past.

