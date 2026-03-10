X-Mens Bishop får en solo-tegneserie

HQ

Hvis du er en fan av X-Men og har håpet at Marvel ville gi noen av de mindre populære heltene litt tid i solen, har vi noen gode nyheter til deg. Snart kommer det nemlig en egen serie på fem begrensede hefter som vil sette søkelyset på Bishop og se hvordan den tidsreisende mutanten møter det endelige brorskapet.

Bishop-serien kommer fra forfatteren Saladin Ahmed, kjent for sitt arbeid med Wolverine, og tegneren Mario Santoro, som blant annet har jobbet med Storm-prosjekter, og vil debutere i juni, når det første av de fem heftene kommer ut.

For den offisielle plott-synopsis av tegneserien, blir vi fortalt: "Bishop har alltid levd etter en streng kodeks. Men den kodeksen blir satt i tvil når søsteren hans, Shard, blir sendt til nåtiden rett før hun døde! Vil Bishop holde seg til prinsippene sine og beskytte tidsstrømmen? Eller vil han risikere alt for å redde den viktigste personen i livet sitt?"

Kunngjøringen av serien introduserer noen få ekstra biter av informasjon, inkludert at Final Brotherhood, en ny gruppe skurker, vil være involvert, og at dette vil være en "frittstående saga som innkapsler karakterens hjerte og historie - samtidig som den setter dem på prøve på deres mest utfordrende og arv-definerende oppdrag hittil!"

Dette er en annonse:

Du kan se omslaget til Bishop nedenfor, og du kan sikre deg det første nummeret denne sommeren.