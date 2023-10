X skal etter sigende teste ut tre ulike betalingsmodeller for tjenesten

HQ

Hvis du for et år siden sa at X, tidligere Twitter, ville begynne å koste penger å bruke, ville ingen ha trodd deg. Men nå er dette endelig blitt en realitet, og ifølge en ny rapport fra Bloomberg tester tjenesten for tiden tre ulike betalingsmodeller i håp om å løse sine økonomiske problemer.

Musk har selv nevnt tidligere i år hvordan plattformen blør penger (takk, Engadget), og at annonseinntektene har gått ned med nesten 50 %. Så at de nå må innføre en betalingsmur, er kanskje ikke så overraskende hvis X skal ha noe håp om å fortsette å eksistere.

Ryktene sier at abonnementet vil bli tilbudt i tre ulike former. Basic, Standard and Plus Den viktigste differensieringsfaktoren er hvor mye reklame du ser på siden. For mens Basic og Standard fortsatt vil gjøre reklame synlig for brukerne, vil Plus være helt fri for slike forstyrrelser.

Hvorvidt dette vil redde X eller ikke, gjenstår å se, og annonseinntektene fortsetter å synke måned for måned siden Musk kjøpte tjenesten.

Hva tror du om fremtiden til X, vil den overleve?