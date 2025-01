X/Twitter har nå merkelapper for parodikontoer

HQ

Elon Musks X fortsetter kampen mot parodikontoer og de som prøver å utgi seg for å være andre. Da det blå krysset ble gjort tilgjengelig for alle til en pris av $ 8 i måneden, resulterte det i at noen kunne utgi seg for å være større kontoer uten en god måte å se hvilken som er ekte.

Siden den gang har parodikontoer måttet sette parodi et sted i brukernavnet sitt, og nå blir et annet tiltak iverksatt. Som skissert i de nye X-retningslinjene, har noen kontoer allerede blitt merket med en parodikonto, som passer med en komediemaske.

Det vises på både innlegg og profiler, og det vil være obligatorisk for parodikontoer. Selv om dette kommer til å hindre noen i å falle for åpenbart agn eller tro at de snakker med en ekte kjendis eller en person av interesse, er det sikkert noen som helt vil savne denne lille etiketten.

Dette er en annonse: