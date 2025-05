X/Twitter implementerer nye endringer for å vise "mindre slop"

HQ

Etter at Elon Musk tok over Twitter og gjorde det om til sin egen plattform X, har det sosiale mediet stadig blitt kritisert for at innholdet folk ser, er langt verre enn det som var tilgjengelig før. Rasisme, homofobi og annet florerer, med AI-generert sludder som en konstant del av folks feeds.

Men det kan snart være i ferd med å endre seg. Greg Yang, matematiker hos xAI, skrev nylig at på grunn av noen oppdateringer på plattformen, forventes det at folk vil se "mindre slop" på forsiden.

Negative tilbakemeldinger vil veie tyngre på innlegg, noe som betyr at hvis noe blir bestemt som slop, vil det være vanskelig for det å dukke opp oftere. Dupliserte innlegg og videoer som prøver å lure algoritmen, vil heller ikke lenger være like vellykkede.

Dette er små skritt i retning av å gjenopprette følelsen av det gamle innholdet som folk pleide å se. Det er vanskelig å forestille seg et X der du ikke aktivt blokkerer slike som Musks personlige konto sammen med flere store navn som benytter seg av den samme retorikken. Som eier av plattformen er det imidlertid Musk som bestemmer hva han vil gjøre med den.