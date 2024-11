X4: Foundations å få "mange ting" i 2025 via oppdateringer og DLC

HQ

Da vi deltok på DevGAMM-konferansen i Cascais forleden, tok vi en prat med Egosofts CEO og grunnlegger Bernd Lehahn for å få en oppdatering på statusen til X4: Foundations og de pågående planene for romsimulatoren frem til 2025 og videre.

"Mange ting", svarer den tyske utvikleren på spørsmål om hva spillerne kan forvente seg i nær fremtid i det fullstendige videointervjuet nedenfor. "Vel, vi har ikke kunngjort noe for det neste året ennå, men historien er alltid et aspekt som vanligvis fortsetter i DLC-ene. Så vi slipper alltid disse gratis oppdateringene som utvider grunnspillet og forbedrer spillet på alle måter. Det kan være AI, brukergrensesnitt, ny atferd, alle slags ting, nye spillaktiviteter. Og det er alltid gratis for alle som bare har grunnspillet. Men DLC legger vanligvis til, i tillegg til nye skip og nye sektorer, også historier, og det er historien som i bunn og grunn blir videreført. Vi har denne rike historien som stammer fra de tidligere spillene, og som det til og med er skrevet noen bøker om, og vi har nå forfatteren av disse bøkene [med oss]".

"Vi utvider definitivt hele historien og gjør dette større, og ja, nye DLC-er, nye utvidelser vil gå dypere inn i historien."

Et særtrekk ved X4: Foundations er at Egosoft valgte å satse på singleplayer til tross for at spillet er stort og inspirert av noen MMO-elementer. Og det er en veldig solid grunn for det valget.

"Ja, faktisk", forklarer Lehahn. "Vi lekte veldig tidlig, på begynnelsen av 2000-tallet, med tanken om å gjøre det til et MMO. Dette var før det fantes MMO-er på romfartsområdet, og det er klart at det er attraktivt, og det er veldig tydelig at det nå finnes konkurrenter som er nettopp det. Men jeg tror vi er veldig heldige som fokuserte på enspilleraspektet, fordi denne simuleringen på din lokale PC gir oss en mye raskere progresjonskurve [enn] i et MMO. Som føles veldig likt fordi det også har dette vedvarende universet, og det er vanligvis det folk drømmer om, at alt betyr noe, alt er virkelig simulert, vanligvis på en server. Men fordi det er her, og det er bare for deg på din lokale maskin, kan vi tillate deg som spiller å utvikle deg mye raskere. Vi trenger ikke å bremse deg - i online-spill er det nødvendig, for du kan ikke la en enkelt spiller bli allmektig etter bare en uke, og så dominere alle andre i universet.".

Hele videoen, som er fullstendig tekstet til ditt lokale språk, går dypere inn i aspekter som, men ikke begrenset til :



X4s dynamiske og ekspanderende gameplay (det starter enkelt, blir komplekst)



Ulike spillestiler



Fremvoksende spill og økonomi



Kontinuerlig utvikling og samfunnsengasjement



Forskjeller fra konkurrenter som Everspace, Star Citizen eller Elite: Dangerous



Blanding av førstepersons- og strategisk spill



Har du prøvd den pågående romsimuleringen ennå?