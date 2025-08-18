X4: Foundations introduserer sin neste DLC, X4: Envoy Pack, sammen med oppdatering 8.00

HQ

Hvis du ikke har hørt det, vil romerobrings- og simuleringstittelen X4: Foundations snart slippe sin X4: Diplomacy Update gratis (versjon 8.00 av spillet), men i tillegg til alle forbedringene den vil legge til, vil X4 også gjøre tilgjengelig X4: Envoy Pack, en betalt DLC som inkluderer noen funksjoner som utvider spillets rombegrensninger enda lenger.

Den saftigste av disse er Envoy, et nytt M-klasse, stealth-fokusert krigsskip. Det har en uoffisiell variant i Cipher, avhengig av hvilken fraksjon du tilhører. For å låse den opp må du fullføre en ny oppdragskjede i det åpne universet, som du får direkte tilgang til når du starter spillet på nytt. Det er også en helt ny romsektor å oppdage og utforske ... og erobre.

Envoy er et oppslukende skip, og beviset på dette er at du kan utforske hele skipets indre, det andre i sitt slag som har denne funksjonen.

Husk at både X4: Foundations og de ekstra innholdspakkene er i salg på Steam akkurat nå.