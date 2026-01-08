Xabi Alonso bekrefter at Kylian Mbappé kommer til Super Cup-finalen mot Barcelona

HQ

Real Madrid vant et lite oppsiktsvekkende derby mot Atlético de Madrid, men takket være Valverde og Rodrygos mål, sikret de seg deltakelse i den spanske supercupfinalen på søndag, der de møter Barcelona, som nylig slo Athletic Club 5-0. Og det er gode nyheter for laget, ettersom Kylian Mbappé vil være med laget.

På pressekonferansen etter kampen ble Xabi Alonso spurt om Mbappé, og treneren sa at Mbappé vil ankomme fra Madrid til Jeddah på fredag. "Han er mye bedre, han har trent og han føler seg bra. Hans sjanser til å spille er de samme som alle andres , sier treneren. Antonio Rudiger kan imidlertid gå glipp av kampen på grunn av sine kneproblemer, ifølge As.

Mbappé pådro seg en kneskade på slutten av 2025, og legene anbefalte ham å hvile. Han gikk glipp av den første ligakampen i 2026 (hans erstatter, Gonzalo García, scoret hat-trick i 5-1-kampen mot Betis). Madrid vant igjen på torsdag uten Mbappé, men det er klart at Los Blancos vinnersjanser er mye større med den franske spissen, spesielt mot Barcelona: Han har scoret i alle Clásicoer han har spilt så langt, og fikk til og med scoret hat-trick i et nederlag forrige sesong...

Mbappé kommer altså til å være med i finalen, men det er uklart om han kommer til å spille, eller hvor mye han i så fall kommer til å spille...