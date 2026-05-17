Xabi Alonso forlot en klubb i krise og kommer til en klubb i krise: offisielt valgt som ny Chelsea-manager

HQ

Xabi Alonso er offisielt ny trener for Chelsea, utnevnt noen timer etter at The Blues ble slått av Manchester City i FA-cupfinalen, og dermed mistet sitt eneste håp om å redde en av sine verste sesonger i historien: fra verdensmestere i klubb-VM i juli 2025 til å bli knust av PSG i Champions League, ingen titler og en sesong uten europeisk fotball. Niendeplass i Premier League, Champions League er utenfor rekkevidde, og Europa League er også svært komplisert: London-laget har ikke vunnet noen av de siste sju kampene, og klarte bare uavgjort mot Liverpool i forrige uke.

"Chelsea er en av de største klubbene i verdensfotballen, og det fyller meg med enorm stolthet å bli manager for denne store klubben", sier den tidligere Real Madrid-manageren, som kun har åtte måneder igjen av treårskontrakten med den spanske storklubben, som han forlot etter gjensidig avtale i januar etter en berømt krangel med Vinícius Jr.

"Vi ønsker å bygge et lag som er i stand til å konkurrere på høyeste nivå og kjempe om trofeer. Det er et stort talent i troppen og et enormt potensial i denne fotballklubben, og det vil være en stor ære for meg å lede den. Nå er fokuset på hardt arbeid, å bygge den rette kulturen og å vinne trofeer."

Alonso tar over etter Calum McFarlane i juli. Chelsea har hatt tre trenere denne sesongen: Enzo Maresca, Liam Rosenior og McFarlane, latte vil overvåke laget i de to siste kampene: hjemme mot Tottenham Spurs 19. mai og mot Sunderland 24. mai, må-vinn-kamper for å i det minste komme tilbake til Conference League.