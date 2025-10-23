Xabi Alonso hyller Bellingham da han scoret sitt første mål for sesongen mot Juventus

HQ

Jude Bellingham scoret vinnermålet i en svært jevnbyrdig Champions League-duell mellom Real Madrid og Juventus, en ekte europeisk klassiker, selv om Juventus er langt fra å være på sitt beste akkurat nå, på sjuendeplass i Serie A (de vant den italienske ligaen sist i 2020), og med bare 2/9 poeng på Champions League-tabellen.

1-0-resultatet kunne ha vært mye annerledes om det ikke hadde vært for strålende prestasjoner fra begge målvaktene, Thibaut Courtois og Di Gregorio. Men til slutt skapte vertene mange flere sjanser, og målet kom etter et flott skudd av Vinícius: ballen stakk i stolpen og Bellingham tok returen og dyttet den i nettet, et mål som ligner veldig på de han scoret i sin første sesong i Real Madrid, mer enn ren dyktighet, en oppvisning i kløkt og å være oppmerksom.

Dette er hans første mål for Real Madrid denne sesongen, etter å ha gått glipp av de fem første kampene av sesongen på grunn av en operasjon i skulderen, etter en skade han pådro seg i november 2023. Engelskmannen har spilt mest som innbytter så langt denne sesongen under Xabi Alonsos kommando, og mange har pekt på at Alonso gjorde en feil da han brukte Bellingham fra start i 5-2-tapet mot Atlético de Madrid i slutten av september, da spilleren ikke var i sin beste fysiske forfatning.

Nå har Alonso imidlertid full tillit til Bellingham (som også ble utelatt fra den andre landslagspausen for Thomas Tuchels England, noe som skapte en del debatt) i Clásico mot Barcelona neste søndag. "Han gir så gode sensasjoner med hvor konkurransedyktig han er og hvordan han skaper farlige situasjoner. Han har ferdighetene og instinktene til å være i den offensive delen av banen, men han er også en boks-til-boks-spiller. Han er en av de mest komplette spillerne i verden", sa Real Madrid-treneren.