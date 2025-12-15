Xabi Alonso klager på dommeren i en mulig straffesparkkonkurranse mot Vinícius

HQ

Xabi Alonso reddet sin rolle som Real Madrid-manager i 1-2-seieren over Alavés i LaLiga, med mål av Kylian Mbappé og Rodrygo, som scoret sitt første ligamål siden januar 2025, få dager etter at han brøt måltørken mot Manchester City onsdag. Kampen var imidlertid kontroversiell da dommeren ikke dømte straffespark mot Vinícius: De fleste kritikerne rettet kritikken mot VAR, som ikke ba dommeren om å sjekke det potensielle straffesparket.

På pressekonferansen etter kampen sa Alonso at han syntes det virket som et klart straffespark. "Vini går veldig fort, det er kontakt... og jeg er veldig overrasket over at det ikke engang gikk til VAR. Når det er sagt, overrasker det oss ikke. Vi må gå videre ".

Ifølge As bestemte klubben at ingen spillere skulle gå til mixed zone for å unngå kontroverser: Kampens VAR-dommer, Pablo González Fuertes, sa for flere måneder siden, før den spanske cupfinalen, at dommerne ville "iverksette tiltak" mot truslene mot dommerne fra klubben.

For å skjerme spillerne fra å komme med kontroversielle kommentarer, var det altså Real Madrids offisielle TV som kritiserte dommerne: "Det var så åpenbart, så klart, så tydelig, så smålig, så skamløst... De skader Real Madrid på en åpenbar måte; bildene er der, de levner ikke rom for tvil. González Fuertes burde aldri dømme igjen, han burde vært utestengt, han burde ha vært utestengt siden Copa del Rey-finalen. Det han gjorde er ubeskrivelig."

De kommende Real Madrid-kampene, den siste testen for Xabi Alonso?

Etter en rekke nederlag og uavgjort var klubben angivelig klar til å sparke ham, og bare en solid serie med seire vil redde ham. Klubben har to kamper igjen før året er omme: mot Talavera i Copa del Rey på onsdag, og mot Sevilla i LaLiga på lørdag. Klubben kommer tilbake 4. januar mot Betis, etterfulgt av en avgjørende test: et nytt derby mot Atlético Madrid i den spanske supercupen 8. januar ... fire måneder etter å ha tapt 5-2 for erkerivalene.