Xabi Alonso lover at "neste sesong blir annerledes", og forplikter seg til å bygge et lag "der alle er involvert"

Real Madrid gikk på en stor smell i går kveld, da de tapte 4-0 for Paris Saint-Germain. Optimismen rundt den nye æraen under Xabi Alonso og de gode resultatene (én uavgjort og fire seire) forsvant i løpet av ti minutter, med to mål rett i starten av kampen etter individuelle feil av Asencio og Rudiger, etterfulgt av ytterligere 80 minutter fullstendig overkjørt av Luis Enriques tropp.

Fraværet av Dean Huijsen og Trent Alexander-Arnold er ingen unnskyldning, og den nye manageren må gjøre store endringer hvis han ønsker å forbedre laget han arvet fra Carlo Ancelotti, og balansere de store egoene (Mbappé, Vini, Bellingham) og det fortsatt uutnyttede potensialet til unge spillere som Arda Guller, Endrick, Gonzalo García, eller nysigneringen Franco Mastantuono.

Alonso tar med seg de få positive tingene: "vissheten" han har nå, og som han vil jobbe for å forbedre. "Jeg drar med et perspektiv for neste år, når vi vil få tilbake spillere og det vil bli endringer. Neste sesong blir annerledes, men jeg drar herfra med en klar visshet. Jeg tar med meg all informasjonen som denne turneringen har gitt meg."

Alonso forutså kanskje at det meste av kritikken i dag ville dreie seg om mangelen på press fra de offensive spillerne, som Mbappé og Vini, og la til at han ønsker å "bygge et lag som spiller som en enhet og der alle er involvert". Og selv om han ikke snakket spesifikt om forsterkninger, sa han at "vi er alltid ute etter å forbedre oss, og det er rom for forbedringer".

Ifølge ryktene er signeringen av en tredje ny forsvarsspiller (etter Alexander-Arnold og Huijsen), Álvaro Carreras, så godt som sikker, og nå vil Alonso be om en ny midtbanespiller. Det er litt over en måned til Madrid spiller sin første LaLiga-kamp (19. august), og ferien blir kort: Det er mye som skal gjøres.