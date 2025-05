Xabi Alonso om gjenforeningen med tidligere lagkamerat Luka Modrić: "Jeg er ikke veldig objektiv med Luka"

HQ

Etter måneder med spekulasjoner er Xabi Alonso allerede på Valdebebas, og etterfølger klubblegenden Carlo Ancelotti ett år tidligere enn forventet, som ny Real Madrid-manager i minst tre år. Alonso, som selv er en Real Madrid-veteran etter å ha spilt der fra 2009 til 2014, og som vant Champions League i 2014 med Ancelotti ved roret, blir gjenforent med Luka Modric, men på hver sin side nå.

"Jeg er ikke veldig objektiv med Luka. Vi var lagkamerater og hadde god kjemi på banen. Han har blitt lagets dirigent og en sann legende. Å se hans avskjed forleden dag gjør deg stolt over å være en del av klubben og alt Luka har gjort , sier Alonso. "Jeg var sammen med ham for et øyeblikk siden, og jeg kommer til å nyte det. Det blir et privilegium å være med ham i klubb-VM."

Alonso vil bare kunne trene Modric i minst tre kamper i FIFA Club World Cup i slutten av juni, ettersom den kroatiske spilleren forlater klubben når turneringen er over. Alonso skal også trene en annen klubbveteran, Lucas Vázquez, som legger opp i år, men Lucas kom til klubben året etter at Alonso forlot klubben, og de har aldri spilt sammen.

På pressekonferansen ble Alonso spurt om enkeltspillere som Mbappé og Vini, og sa "Det er utrolig heldig å ha spillere av den kvaliteten", i tillegg til Rodrygo, og bekreftet at hvis det var opp til ham, vil han bli...