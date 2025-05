Xabi Alonso støtter Rodrygo mens ryktene om en overgang til Manchester City blir stadig sterkere: "Vi trenger ham"

HQ

Et av de største spørsmålene angående Real Madrids fremtid er Rodrygo. Den brasilianske spissen har vært innflytelsesrik i klubbens triumfer i LaLiga og Champions League den siste tiden, men ankomsten av Kylian Mbappé og, i mindre grad, Jude Bellingham, har plassert ham som det svakeste leddet i de hvites angrep.

Med rykter om hans fremtid, sa den nye treneren Xabi Alonso at "Rodrygo er en spektakulær spiller; vi trenger ham." På sin første pressekonferanse på benken i Real Madrid sa han at "Rodrygo er en Real Madrid-spiller, og jeg vil snakke med alle som er Real Madrid-spillere".

Samtidig hevder Manchester City-fokuserte City Xtra å ha eksklusiv informasjon om Rodrygos fremtid. Angivelig skal representanter for Real Madrid-spissen ha tatt kontakt med personer nær Manchester City for å forhøre seg om både klubben og byen. Det er det første steget, men de hevder at per nå "har det ikke vært noen offisielle samtaler mellom Manchester Citys rekrutteringsansvarlige og spilleren direkte, og det har heller ikke vært noen samtaler med Real Madrid om en potensiell overgang."

Derfor kan det være opp til spilleren selv å bestemme seg ... i tillegg til Xabi Alonso, som kan overbevise ham om å bli. Med nye spillere som Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold og Álvaro Carreras, kan Real Madrid bli nødt til å selge noen spillere...