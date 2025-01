Xabi Alonsos Bayer Leverkusen møter Atlético de Madrid i kveld, mens ryktene om hans fremtid verserer.

HQ

En av de mest interessante kampene i kveldens Champions League-kamper er den mellom Atlético de Madrid og Bayer Leverkusen. Ingen av disse har vunnet en Champions League-tittel eller er spesielt hedret i UEFAs turneringer, men begge er to av de sterkeste lagene i sine respektive land, med Atlético de Madrid og Bayer Leverkusen på andreplass i den spanske og tyske ligaen.

Leverkusen ligger for øyeblikket på fjerdeplass i UEFAs liga, en privilegert posisjon som vil spare dem for playoff i utslagsfasen. Atlético ligger på ellevteplass, og hvis de vinner i dag, vil de ha gode sjanser til å kvalifisere seg blant de 8 beste.

Dagens kamp, på Estadio Metropolitano i Madrid (21:00 CET, 20:00 GMT), blir også en omkamp fra gruppespillet i Champions i oktober 2022, som endte 2-2 etter at Yannick Carrasco bommet på et straffespark i aller siste sekund... noe som betydde at Simeones lag ble eliminert.

Samtidig oppstår denne kampen midt i ryktene om at Leverkusens manager Xabi Alonso skal flytte til Real Madrid neste år, og erstatte Carlo Ancelotti før kontrakten hans går ut.

I går kveld hevdet en spansk radiostasjon Onda Cero at Carlo Ancelotti uansett kommer til å forlate Real Madrid ved sesongslutt, og at klubben håper at Xabi Alonso vil bli med. Alonso avviste selvsagt alle spørsmål om dette fra spanske journalister, og fokuserte i stedet på kveldens kamp.