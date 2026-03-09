Xavi Hernández avslører at Barça-president Joan Laporta la ned veto mot Messis retur i 2023

HQ

Den tidligere Barcelona-spilleren Xavi Hernández, en del av den gylne generasjonen i Barça med Iniesta og Busquets, og manager for førstelaget mellom 2021 og 2024, har sluppet en bombe om den avtroppende klubbpresidenten Joan Laporta en uke før Barças presidentvalg, der Laporta tar sikte på gjenvalg. Ifølge manageren, som har vært arbeidsledig siden juni 2024 og nylig ble ryktet til det marokkanske landslaget sammen med Iniesta, nedla Laporta veto mot at Leo Messi skulle komme tilbake til klubben i 2023 (to år etter at han forlot klubben og før han signerte for Inter Miami) fordi spillerens innflytelse var en trussel mot presidenten.

Hernández har rystet valgkampen med sine uttalelser i et intervju publisert av La Vanguardia på søndag. "Leo ble signert. I januar 2023, etter å ha vunnet VM, kontaktet vi ham og han fortalte meg at han var ivrig etter å komme tilbake. Vi snakket sammen frem til mars, og jeg sa til ham: 'Vel, når du gir meg klarsignal, skal jeg si det til presidenten, for jeg ser det som en god løsning for ham fra et fotballfaglig perspektiv'. Presidenten begynte å forhandle om kontrakten med Leos far og vi hadde grønt lys fra LaLiga, men det var presidenten som satte en stopper for det hele, sier Hernández.

"Laporta sa ordrett til meg at dersom Leo kom tilbake, ville han føre krig mot ham, og at han ikke kunne tillate det", la Xavi til. "Leo kommer ikke til Barça fordi presidenten ikke vil ha ham, ikke på grunn av La Liga, og heller ikke fordi Jorge Messi (faren og manageren hans) ber om mer penger - det er en løgn. Det er presidenten og hans folk som sier nei, at han ikke kan tillate det, at han har all makten og at Messi kommer til å forvalte den makten dårlig".

Kort tid etter svarte Laporta i en presidentdebatt med Víctor Font (via AS), den andre kandidaten som har Xavis støtte. Laporta sa at han føler seg "overrasket og lei seg", og gikk til motangrep ved å sammenligne Xavi på en ufordelaktig måte med hans etterfølger, Hansi Flick. "Med nesten de samme spillerne tapte Xavi og Flick vinner", og begrunnet beslutningen om å sparke ham.