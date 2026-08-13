Xavi Hernández er utnevnt til ny landslagstrener for Nederland frem til 2030

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Xavi Hernández er utnevnt til hovedtrener for det nederlandske landslaget. Den tidligere Barcelona-midtbanespilleren var også trener for laget mellom 2021 og 2024, og har vært uten jobb siden den gang. Nå er han ansatt for perioden frem til og med VM 2030, i håp om å føre Nederland tilbake til tidligere storhet etter deres skuffende utslåelse i åttendedelsfinalen under sommerens VM.

Før Barcelona var Xavi også trener for den katarske klubben Al-Sadd mellom 2019 og 2021, etter at han la opp som spiller i Barcelona, hvor han spilte i 17 sesonger. Under presentasjonen sa han at han hadde Johan Cruyff, Rinus Michels, Louis van Gaal og Frank Rijkaard som forbilder da han utviklet seg i Barcelonas akademi, og at han derfor føler «en spesiell tilknytning til nederlandsk fotball».

Nederland har en rik fotballkultur og en klar visjon som appellerer sterkt til meg: angrepsfotball, basert på ballbesittelse, med kreativitet, lidenskap og overbevisning. Selvfølgelig er hovedmålet alltid å vinne, men jeg foretrekker å gjøre det på en måte som gjenspeiler disse egenskapene og som folk kan ha glede av å se på», sa Xavi. «Potensialet er der, i tillegg til et solidt fundament å bygge videre på.»

Xavis debut med Oranje blir mot Jürgen Klopps Tyskland 24. september, under Nations League. Nederland spiller også mot Serbia og Hellas i gruppe B i denne utgaven av Nations League.