Xbox 360 får en overraskende oppdatering

Det er bare noen få dager siden vi kunne fortelle deg at Microsoft hadde sluppet juni-oppdateringen for Xbox One og Xbox Series S/X. Men de trodde tydeligvis ikke at de var helt ferdige med oppdateringene ennå, og nå melder TrueAchievements at det er på tide med... Xbox 360.

Konsollen, som opprinnelig ble lansert i 2005, har fått en oppfriskning av dashbordet, og det handler hovedsakelig om miniatyrbildene som viser spill, som tidligere kunne vises feil. I tillegg har menyen sett litt snau ut siden Microsoft stengte Xbox 360-butikken i fjor og fjernet flisene, noe de nå har løst ved å legge til et bilde av Xbox Series S/X i stedet.

Hvorvidt reklame er bedre enn tom plass kan selvsagt diskuteres, men generelt ser Reddit-brukere som har lagt merke til nyheten ut til å være glade for at Xbox 360-dashbordet har blitt oppdatert.

Sjekk ut Bluesky-innlegget nedenfor for å se hvordan det ser ut.